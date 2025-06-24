Владимир Зеленский, который посетил с визитом Лондон, утверждает там очередную провокацию против России в преддверии саммита НАТО.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все понятно: визит в Британию – вторжение в Курскую область, визит в Британию – еще какая-нибудь хрень, визит в Британию – сейчас что-нибудь исполнят на саммите НАТО или для саммита НАТО и так далее… Наверняка готовится что-то на саммите НАТО яркое с его стороны или к саммиту НАТО.

Ермак же что сказал Times? «Паутина» же не последняя операция, у нас в запасе такие приборы, но мы их вам совсем не покажем». Вот где-нибудь к саммиту НАТО они какую-нибудь «Паутину-3» попытаются устроить, чтобы Зеленский небрежно и устало сказал: «Ну, мы еще и не такое можем», – заявил Арестович.