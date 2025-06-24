Зеленский в Лондоне утверждает «Паутину-3»

Анатолий Лапин.  
24.06.2025 09:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 112
 
Дзен


Владимир Зеленский, который посетил с визитом Лондон, утверждает там очередную провокацию против России в преддверии саммита НАТО.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский, который посетил с визитом Лондон, утверждает там очередную провокацию против России в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Все понятно: визит в Британию – вторжение в Курскую область, визит в Британию – еще какая-нибудь хрень, визит в Британию – сейчас что-нибудь исполнят на саммите НАТО или для саммита НАТО и так далее… Наверняка готовится что-то на саммите НАТО яркое с его стороны или к саммиту НАТО.

Ермак же что сказал Times? «Паутина» же не последняя операция, у нас в запасе такие приборы, но мы их вам совсем не покажем». Вот где-нибудь к саммиту НАТО они какую-нибудь «Паутину-3» попытаются устроить, чтобы Зеленский небрежно и устало сказал: «Ну, мы еще и не такое можем», – заявил Арестович.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить