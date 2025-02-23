Зеленский: Уйду хоть сейчас в обмен на НАТО! Трамп неправ, я не диктатор

Вадим Москаленко.  
23.02.2025 20:33
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Утративший легитимность Зеленский делает вид, что не в обиде на уничижительную риторику в свой адрес со стороны администрации Дональда Трампа.

В этом Зеленский пытался убедить журналистов на русофобском форуме «Украина. Год 2025», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Утративший легитимность Зеленский делает вид, что не в обиде на уничижительную риторику в свой...

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«Да, если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия. Сразу! Чтобы долго об этом не говорить. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет и не собираюсь быть у власти десятилетия», – огрызнулся Зеленский.

Позже его спросили, почему, несмотря на «ужасные вещи» из уст Трампа о диктаторе и ответственности за войну, Зеленский продолжает говорить о США «как о партнёре, а не враге, хотя, он вас так рассматривает».

«Нет возможности для эмоций, поэтому у меня прагматический подход к отношениям с сегодняшней администрацией. Но, безусловно, я бы не назвал эти слова в мой адрес от Трампа комплиментом, мягко говоря. Однако зачем обижаться? Обижался бы на слово диктатор тот, кто является диктатором. А так, я это воспринимаю – ну что ж сделаешь? Будем как-то жить с США.

А диктатором быть неинтересно. Я – законно избранный президент. После окончания военного положения будут выборы, люди сделают выбор. Десятилетия у власти быть не собираюсь, но и Путину быть при власти над территориями Украины не дадим», – кривлялся криворожский клоун.

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