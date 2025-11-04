Зеленский спешно обзавёлся «тумбочкой Януковича»
Доверие общества к украинской власти в целом и лично Владимиру Зеленскому катастрофически рухнуло – теперь фактически приходится покупать лояльность населения.
Об этом в эфире видеоблога экс-депутата ВР, бывшего спикера запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Борислава Березы заявил действующий депутат парламента Владимир Арьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий заметил, что Зеленский выпрашивает деньги у всего мира и готов их принимать «как актриса из немецких фильмов для взрослых в любой позе и в любом количестве».
«Когда-то спросили у Виктора Януковича, где вы на все это деньги возьмете, он сказал: «В тумбочке». Вот, у Зеленского своя тумбочка, как у Януковича, появилась», – сказал Арьев.
Он считает, что Зеленский неспроста начал обещать населению разные льготы, в частности бесплатный проезд до трех тысяч километров по железной дороге.
«Это означает, что реальное доверие людей к президенту и популярность власти – рухнула катастрофически. Иначе просто эти вещи не нужны были бы, особенно в такое время. Значит, нужно что-то спасать. Что мели, то и выбрали. Поэтому все эти инициативы на сегодняшний день попахивают и коррупцией. В частности, можно отмывать любые средства через мертвые души на «Укрзализныце», – добавил депутат.
