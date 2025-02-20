Владимира Зеленского не пускают на переговоры между Россией и США, потому что своими безумными выходками он может сорвать любые мирные инициативы.

Об этом в эфире интернет-канала «Baitassov live» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Придётся говорить неприятные вещи. Почему не пригласили Зеленского на встречу в Эр-Рияде – потому что Трамп считает Зеленского проблемой. Если коротко суммировать то, о чём он говорит – уровень компетентности Зеленского представляет собой проблему. Как внешнеполитическую, так и внутреннюю, по управлению страной. Было три года на переговоры, мы их не вели, когда были куда более благоприятные условия, чем сегодня. Высказался об уровне поддержке Зеленского в стране, и сказал слово «выборы» дважды. Это показывает, что он говорит, что Зеленский – проблема для Украины, которая была бы гораздо более стойкой, и более успешно противостояла бы Путину, если бы не уровень компетенции Зеленского», – рассуждал Арестович.