Зеленский сорвёт любые переговоры, если его пригласить
Владимира Зеленского не пускают на переговоры между Россией и США, потому что своими безумными выходками он может сорвать любые мирные инициативы.
Об этом в эфире интернет-канала «Baitassov live» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Придётся говорить неприятные вещи. Почему не пригласили Зеленского на встречу в Эр-Рияде – потому что Трамп считает Зеленского проблемой. Если коротко суммировать то, о чём он говорит – уровень компетентности Зеленского представляет собой проблему. Как внешнеполитическую, так и внутреннюю, по управлению страной.
Было три года на переговоры, мы их не вели, когда были куда более благоприятные условия, чем сегодня. Высказался об уровне поддержке Зеленского в стране, и сказал слово «выборы» дважды. Это показывает, что он говорит, что Зеленский – проблема для Украины, которая была бы гораздо более стойкой, и более успешно противостояла бы Путину, если бы не уровень компетенции Зеленского», – рассуждал Арестович.
«Поэтому Зеленский и не нужен Трампу на переговорах. Он будет вносить хаос некомпетентностью. Трамп сказал, что он делает нелепые заявления, и это самая жестокая дипломатическая оценка, которую можно было дать. Он понимает, что не нужен, потому что он назаявляет такого, что сделает переговоры невозможными. Это человек, который разобьёт всю посуду, если его пригласить», – резюмировал он.
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