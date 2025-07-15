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Украинский диктатор Владимир Зеленский объявил, что украинское государство появилось на свет более 1000 лет назад.

Такой вывод следует из его обращения по случаю Крещения Руси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Если в России этот день отмечается 28 июля, то на Украине после перевода церковного календаря на григорианский стиль – 15 июля.

Само обращение достаточно пустое, пересыпанное дешевым пафосом, но хотелось бы обратить внимание на исторический аспект.

«15 июля мы отмечаем важный день. День нашей государственности. День крещения Киевской Руси – Украины». Этот день – о связи. Обо всех этапах нашего государства и о том, что объединяет десятки поколений – тех, кто жил на этой земле тысячу лет назад, и тех, кто живет сейчас», – заявил диктатор.

При этом Зеленский умолчал, что в те далекие годы никакого украинского государства не существовало. Напомним, что в 2022 году после начала СВО он объявил Украину единственной наследницей «достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха».

Впрочем, и тогда он не стал говорить (возможно, просто не в курсе), что потомки Рюриков до начала XVII века сидели на троне в ненавистной ему Москве.