Зеленский одним махом переписал тысячелетнюю историю Руси

Игорь Шкапа.  
15.07.2025 14:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, История, Политика, Россия, Украина


Украинский диктатор Владимир Зеленский объявил, что украинское государство появилось на свет более 1000 лет назад.

Такой вывод следует из его обращения по случаю Крещения Руси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский диктатор Владимир Зеленский объявил, что украинское государство появилось на свет более 1000 лет...

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Если в России этот день отмечается 28 июля, то на Украине после перевода церковного календаря на григорианский стиль – 15 июля.

Само обращение достаточно пустое, пересыпанное дешевым пафосом, но хотелось бы обратить внимание на исторический аспект.

«15 июля мы отмечаем важный день. День нашей государственности. День крещения Киевской Руси – Украины». Этот день – о связи. Обо всех этапах нашего государства и о том, что объединяет десятки поколений – тех, кто жил на этой земле тысячу лет назад, и тех, кто живет сейчас», – заявил диктатор.

При этом Зеленский умолчал, что в те далекие годы никакого украинского государства не существовало. Напомним, что в 2022 году после начала СВО он объявил Украину единственной наследницей «достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха».

Впрочем, и тогда он не стал говорить (возможно, просто не в курсе), что потомки Рюриков до начала XVII века сидели на троне в ненавистной ему Москве.

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