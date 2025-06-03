Зеленский неоднократно пытался растолкать Санду на атаку Приднестровья – эксперт
Пока что угроза уничтожения Приднестровья не рассматривается Западом как переговорная карта с Москвой. Об этом на канале покинувшего Украину музыканта Тарика Незалежко заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я бы не стал проводить прямые аналогии между вторжением в Курскую область и Приднестровьем. Всё-таки цена разная. То законная территория РФ, а это, безусловно, граждане РФ, но анклав. И будь ситуация другой, не будь у нас сейчас под боком огромного фронта, может, это и был бы экзистенциальный аргумент на переговорах в руках у наших оппонентов. Сейчас это не то чтобы не сыграло бы…
Во-первых, не отвертишься [Зеленский в глазах мирового сообщества станет агрессором], если они это сделают. Во-вторых, думаю, от этого сценария отказываются и Санду, и румыны, и глобалисты. Потому что это переход к резкой эскалации – у нас ответа, кроме как удар, уже просто не остаётся. Никакие переговорные торги не способны будут повлиять на ситуацию», – рассуждал Павлив.
Незалежко возразил: удар придётся по Украине или Молдове, но никак не по «Европе».
«Им же наоборот это здорово всё – с учётом, как я видел, как Зеленского натаскивали, чтобы он вызвал на себя максимальный огонь, это очевидно», – отметил музыкант.
Политолог призвал не ставить бы знак равенства между Молдовой и Украиной.
«Молдавии ещё придётся пройти достаточно большой путь, потому что в Молдавии пророссийски настроенные граждане, в отличие от Украины 2022 года, как минимум половину, а может, большинство составляют…
Уверен, что Зеленский не раз и не два уже пытался растолкать Санду и её покровителей на эту историю. Но пока они отказываются от этого. А сам заходить – Зеленский точно не будет», – заключил Павлив.
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