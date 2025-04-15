Зеленский не подписывает договоренности, требуя гарантий переизбрания
Мирные договоренности по Украине до сих пор не подписаны, потому что Владимир Зеленский повышает ставки и требует для себя гарантий сохранения власти, что категорически не устраивает ни Дональда Трампа, ни Владимира Путина.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все это не подписано, и мирный проект не двигается дальше только по той простой причине, что он выбивает лично себе гарантии безопасности. А гарантию безопасности он раньше выбивал просто на уход. Помните, он говорил, что я готов уйти? А когда он в Овальном кабинете исполнил кадриль, когда ему не дали гарантию безопасности, и сказали, что это вообще не проект, уходи, вы, идиоты, его поддержали, у него вырос рейтинг, и он теперь требует другие гарантии безопасности.
Для него теперь гарантия безопасности и право переизбраться, что категорически не устраивает администрацию Трампа и Путина, и вообще всех вокруг, всех, кто в этом контуре сидит. И украинцев-то на самом деле не должно устраивать. Теперь вопрос, когда вы меня спрашиваете, а что мы, маленькие люди, можем сделать? А не поддерживать его. Потому что вы его поддержали, и он этот кровавый маховик войны, который каждый день брызжет вам в лицо детской кровью, ваших детей, он его продолжает тянуть.
Уже давно бы помирились, уже было бы перемирие, если бы он не почувствовал поддержку и не начал требовать права на переизбрание, потому что у него видите ли рейтинг. Он вцепился в кресло. Это кресло елозит по вашей крови, это кресло выкачивает ваши деньги», – заявил Арестович.
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