Зеленский не подписывает договоренности, требуя гарантий переизбрания

Мирные договоренности по Украине до сих пор не подписаны, потому что Владимир Зеленский повышает ставки и требует для себя гарантий сохранения власти, что категорически не устраивает ни Дональда Трампа, ни Владимира Путина.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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