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Сначала разгон информации о якобы сдавшихся в плен китайцах, а потом и прямое обвинение Зеленским Пекина в участии в войне на стороне России свидетельствует тому, что Киев готов понравиться администрации Трампа даже экономически самоубийственной ценой.

Об этом в своём видоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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