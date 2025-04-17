«Ты мне слово дал!» – Зеленский набросился на Си Цзиньпиня

Вадим Москаленко.  
17.04.2025 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Китай якобы не только снабжает Россию оружием, но и ведёт совместное производство некоторых видов вооружений на территории РФ.

Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай якобы не только снабжает Россию оружием, но и ведёт совместное производство некоторых видов...

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«Важная, не очень приятная информация. Мы наконец получили информацию, что Китай поставляет оружие РФ. На сегодня есть информация от службы безопасности, от разведок – о порохе, артиллерии, и думаю, что мы более детально сможем сказать об этом на следующей неделе. Особенно о данных, что мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России…

Не то чтобы удивлены, но не хотелось видеть соответствующие факты, которые я видел. Потому что всё-таки был у меня разговор с китайским лидером во время этой войны. Я ставил прямой вопрос, относительно оружия, и он мне дал слово, что оружие продавать и отдавать в Россию не будет. Но, к сожалению, мы сейчас видим другую информацию», – трепался клоун.

«Другое дело, когда это не просто какая-то контрабанда и т.д., но когда мы видим этот факт – факт сотрудничества в этом направлении этих двух стран», – добавил просроченный.

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