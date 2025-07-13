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Владимир Зеленский и его команда ищут алгоритмы для проведения фейковых выборов, которые помогут им удержаться у власти ещё один срок.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях против России Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пообщался со зрителями, они высказали такую позицию: в последнее время действия власти показывают не то, что они там готовят нас к какой-то победе или, возможно, к дальнейшим боевым действиям. А такое впечатление, что они сами готовятся свалить. Причем независимо от этой войны. Если мы выстоим и одержим победу, они, понимая, что будем догонять, готовятся свалить с золотым парашютом. А если, не дай бог, наш фронт проломится и придут русаки, то они все равно готовятся свалить. Такое у меня складывается впечатление», – возмутился Лапин.

Он уверен, что команда Зеленского не собирается отдавать власть без боя.