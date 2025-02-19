Зеленский горюет: «Россию уже выставляют жертвой»

Вадим Москаленко.  
19.02.2025 19:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Официальные представители США сильно смягчили свою риторику в отношении России и даже начинают оноситься к ней, как к жертве войны.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальные представители США сильно смягчили свою риторику в отношении России и даже начинают оноситься...

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«США помогли Путину выйти из многолетней изоляции, абсолютно справедливой из-за полномасштабного вторжения. И история о том, что 90% всей помощи поступило от США – мы с вами понимаем, что правда немного другая.

Поэтому я бы хотел, чтобы у команды Трампа было больше правды. Потому что это точно не влияет позитивно на Украину. А влияет на то, что они выводят из изоляции Путина.

Я думаю, что Путин и русские очень рады. Потому с ними уже обговаривают вопросы как с жертвой, это что-то новое», – жаловался Зеленский.

«Не хочу критиковать официальных представителей США, но мне кажется… Вот, Глобальный юг всегда говорил «это конфликт», они не говорили «война», хотя мы делали всё, чтобы все признали, что это война.

А Госсекретарь Рубио уже говорит, что это конфликт. Это смягчение политики», – горевал наркоман.

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