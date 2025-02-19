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Официальные представители США сильно смягчили свою риторику в отношении России и даже начинают оноситься к ней, как к жертве войны.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США помогли Путину выйти из многолетней изоляции, абсолютно справедливой из-за полномасштабного вторжения. И история о том, что 90% всей помощи поступило от США – мы с вами понимаем, что правда немного другая. Поэтому я бы хотел, чтобы у команды Трампа было больше правды. Потому что это точно не влияет позитивно на Украину. А влияет на то, что они выводят из изоляции Путина. Я думаю, что Путин и русские очень рады. Потому с ними уже обговаривают вопросы как с жертвой, это что-то новое», – жаловался Зеленский.