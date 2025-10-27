Зеленский до конца будет цепляться за возможность развязать Третью мировую

Вадим Москаленко.  
27.10.2025 20:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 299
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Руководство Украины не хочет идти на болезненные политические компромиссы, поэтому пытается втянуть НАТО в прямую войну с Россией.

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Украины не хочет идти на болезненные политические компромиссы, поэтому пытается втянуть НАТО в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия сейчас не может достичь всех своих целей так быстро, как она хотела бы. Украина не хочет отказываться от того, что она еще контролирует, и поэтому конфликт продолжается.

То есть со стороны России не просматривается возможность для моментальной победы, а со стороны Украины не просматривается возможность для болезненных политических компромиссов», – сказал Наумов.

«Но Россия имеет возможности, силы и политическую волю для того, чтобы достичь своих целей, пусть не так быстро, как она хотела бы.

А Украина утрачивает территории, утрачивает постепенно поддержку, но она все еще держится. И надеется втолкнуть, ввергнуть Европейский Союз и США в прямую войну с Россией.

Это позволяет господину Зеленскому оставаться у власти. Это позволяет поддерживать вот этот огонь борьбы и надеяться, что ЕС и США ввяжутся в прямую кровавую войну с Россией. Так что с точки зрения многих украинских руководителей, всё это не зря», – добавил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить