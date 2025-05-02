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Ресурсная сделка, Украиной с США хуже того, что предусматривалось изначально.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший член Зе-команды, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Та история, которая провалилась в Овальном кабинете, почему? Потому что тот договор был ни о чем. Тот договор был о намерениях, о желании договариваться в рамках договорённости, которые, возможно, будут когда-то достигнуты путём договорённости. Вот это краткое содержание той сделки, которая предлагалась на тот момент. То, что было несколько дней назад, оно было абсолютно кабально, вопросов нет… Мы сегодня видим, что, во-первых, Кабмин здесь превышает свои полномочия, потому что они подписывают обязательства о том, что дальнейшее изменение украинского законодательства невозможно, если они не будут соблюдать интересы Соединенных Штатов Америки», – сказал Размумков.

Он считает, что украинский Кабмин стал «дочерним предпрятием» США и предложил ему получать зарплату в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что никаких гарантий безопаснсти от США нет, хотя Владимир Зеленский обещал, что в таком случае сделка не будет подписана. Не будет больше и бесплатных поставок оружия.

«Если вначале речь шла сугубо о редкоземельных минералах, то сегодня речь идёт и об угле, и о газе, и о многих других вещах», – отметил экс-спикер.

По его словам. Выводится полученная прибыль будет в долларах, котоыре покупаются на Украине.