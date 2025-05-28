Зе-власть огласила запрет жителям новых территорий РФ заниматься профессиональным спортом

Верховная рада Украины, СБУ и СНБО сделают всё возможное, чтобы не позволить жителям новых территорий участвовать в международных спортивных соревнованиях.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила депутат Верховной рады от «слуг народа», экс-спортсменка Ольга Саладуха, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начали давить дальше, мы начали работать над персональными санкциями. Потому что мы понимаем, что когда у нас есть доказательная база, можно влиять на санкционную политику в отношении спортсмена, руководителя, тренера, лишать их получения визы.

И когда страны к нам были такие дружественные, как Польша, Румыния, мы видели, что на многих соревнованиях не допускали российских и белорусских спортсменов просто потому, что они не получили визу.

У нас уже было два постановления, сейчас готовится третье. Сейчас мы плодотворно работаем со службой национальной безопасности и обороны Украины, СБУ», – вещала Саладуха.