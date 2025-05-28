Зе-власть огласила запрет жителям новых территорий РФ заниматься профессиональным спортом

Вадим Москаленко.  
28.05.2025 23:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Спорт, Украина


Верховная рада Украины, СБУ и СНБО сделают всё возможное, чтобы не позволить жителям новых территорий участвовать в международных спортивных соревнованиях.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила депутат Верховной рады от «слуг народа», экс-спортсменка Ольга Саладуха, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада Украины, СБУ и СНБО сделают всё возможное, чтобы не позволить жителям новых...

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«Мы начали давить дальше, мы начали работать над персональными санкциями. Потому что мы понимаем, что когда у нас есть доказательная база, можно влиять на санкционную политику в отношении спортсмена, руководителя, тренера, лишать их получения визы.

И когда страны к нам были такие дружественные, как Польша, Румыния, мы видели, что на многих соревнованиях не допускали российских и белорусских спортсменов просто потому, что они не получили визу.

У нас уже было два постановления, сейчас готовится третье. Сейчас мы плодотворно работаем со службой национальной безопасности и обороны Украины, СБУ», – вещала Саладуха.

Она подчеркнула, что под санкции попадут также спортсмены с новых территорий России.

«Мы говорим о списке уже на 180 человек, где будут также люди, которые соприкасаются с аннексированными РФ территориями. То есть мы понимаем, что у нас должно быть все по геолокации, чтобы не отмежевались у нас [спортивные] федерации, которые там соприкасаются с кем-то. То есть у нас должны быть сохранены все критерии.

То есть нам надо подать всех спортсменов, которые могут получить лицензию, их должны внести в этот санкционный список. Если есть у нас какая-то доказательная база, то также прошу присоединиться, чтобы мы внесли срочно этот список в Верховную раду. Я уверена, что нас поддержат», – призывала укро-нацистка.

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