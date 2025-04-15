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Несмотря на многочисленные повторения одного и того же сценария, украинское командование не перестаёт накапливать живую силу и технику в жилых районах.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должны быть какие-то наказания, мне кажется, еще с точки зрения организации разных процессов управления войсками, административных процессов, потому что если правы те версии, которые озвучивают, напомню, официальные люди, народный депутат или мэр города в этой области, тогда за это пора наказывать. Ведь такие мероприятия и трагедии повторяются, как 128-я бригада, как недавно в Днепропетровской области, если это новые повторения таких же самых процессов, тогда должны быть какие-то оргвыводы, наказания», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что этот удар теперь будет использоваться «партией войны» для затруднения мирных переговоров.