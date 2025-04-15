Зе-режим подставляет мирняк под удары, чтобы сорвать мирный процесс
Несмотря на многочисленные повторения одного и того же сценария, украинское командование не перестаёт накапливать живую силу и технику в жилых районах.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Должны быть какие-то наказания, мне кажется, еще с точки зрения организации разных процессов управления войсками, административных процессов, потому что если правы те версии, которые озвучивают, напомню, официальные люди, народный депутат или мэр города в этой области, тогда за это пора наказывать.
Ведь такие мероприятия и трагедии повторяются, как 128-я бригада, как недавно в Днепропетровской области, если это новые повторения таких же самых процессов, тогда должны быть какие-то оргвыводы, наказания», – сказал Бортник.
Он подчеркнул, что этот удар теперь будет использоваться «партией войны» для затруднения мирных переговоров.
«Но я хочу поговорить о политических последствиях. Понимаете, эта трагедия, она играет роль новой Бучи, она еще раз повышает максимальный градус ненависти в украинском обществе. И эта трагедия делает еще более сложным любой переговорный процесс, который сейчас пытается, прежде всего, американская администрация, максимально интенсифицировать. Она создает огромные проблемы и политического характера в части завершения войны.
И жертвами этого удара стало не только 34 человека и 100 с чем-то раненых в Сумской области, жертвами этого удара могут стать все украинцы с точки зрения продолжения боевых действий, невозможности достигнуть какого-то мирного соглашения и всего остального. Это самый большой риск», – добавил Бортник.
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