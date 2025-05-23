Зе-команда планирует демонтировать Украину – Мосийчук

Вадим Москаленко.  
23.05.2025 12:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Владимир Зеленский и его подельники готовят полный демонтаж украинского государства, чтобы в его пепле скрыть свои преступления.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский и его подельники готовят полный демонтаж украинского государства, чтобы в его пепле...

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«Я думаю, что план [команды Зеленского] такой: они будут воевать, пока могут воевать, а потом хотят, чтобы государство было демонтировано. И под пеплом все их делишки, баблишки, ну и тому подобное, всё скроется, а они будут где-то там жить [за границей].

Они обсуждали это, я знаю, на некоторых пьянках зелёные гниды это обсуждали сами. Что они всё равно будут воевать, «мы перенесём ещё и по атомным станциям ударим», – сказал Мосийчук.

«Государство прекратит существование.  Так же, как в 2022 году, как УНР прекратила существовать. Путём оккупации. Зайдет какое-то правительство, ну, условное, и проголосует за присоединение к Российской Федерации на каких-то автономных правах, и всё. Они к этому ведут.

Они страну не защищают. Они зарабатывают, рубят бабло ценой миллионов жизней», – возмутился экс-депутат.

«Ну да, а мы беспокоимся, что 400 миллиардов не хватает на армию до конца года», – добавил ведущий.

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