Зе-команда планирует демонтировать Украину – Мосийчук

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Владимир Зеленский и его подельники готовят полный демонтаж украинского государства, чтобы в его пепле скрыть свои преступления.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что план [команды Зеленского] такой: они будут воевать, пока могут воевать, а потом хотят, чтобы государство было демонтировано. И под пеплом все их делишки, баблишки, ну и тому подобное, всё скроется, а они будут где-то там жить [за границей]. Они обсуждали это, я знаю, на некоторых пьянках зелёные гниды это обсуждали сами. Что они всё равно будут воевать, «мы перенесём ещё и по атомным станциям ударим», – сказал Мосийчук.

«Государство прекратит существование. Так же, как в 2022 году, как УНР прекратила существовать. Путём оккупации. Зайдет какое-то правительство, ну, условное, и проголосует за присоединение к Российской Федерации на каких-то автономных правах, и всё. Они к этому ведут. Они страну не защищают. Они зарабатывают, рубят бабло ценой миллионов жизней», – возмутился экс-депутат.