«Зависимость от США критическая» – в Киеве панически боятся отключения «Старлинк»

После очередного скандала – в США могу принять решение отключить ВСУ от доступа к «Старлинк» и американской развединформации.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, можно ли ожидать отключения американских разведданных для ВСУ.

«После очередной пикировки Маск возьмёт – и отключит Старлинк. Если Трамп просто махнёт рукой, мы оказываемся в очень тяжёлой ситуации. Причём, в худшей, чем год назад, когда решалась судьба пакетов, и 7 месяцев американская военная помощь не поступала. И вы помните, чем это обернулось.

Пока фронт держится на ниточке, управляемость войск не потеряна. А что будет дальше в случае ослабления, можно только гадать. По целому ряду позиций зависимость от США критическая», – сказал Золотарев.