«Зависимость от США критическая» – в Киеве панически боятся отключения «Старлинк»
После очередного скандала – в США могу принять решение отключить ВСУ от доступа к «Старлинк» и американской развединформации.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, можно ли ожидать отключения американских разведданных для ВСУ.
«После очередной пикировки Маск возьмёт – и отключит Старлинк. Если Трамп просто махнёт рукой, мы оказываемся в очень тяжёлой ситуации. Причём, в худшей, чем год назад, когда решалась судьба пакетов, и 7 месяцев американская военная помощь не поступала. И вы помните, чем это обернулось.
Пока фронт держится на ниточке, управляемость войск не потеряна. А что будет дальше в случае ослабления, можно только гадать. По целому ряду позиций зависимость от США критическая», – сказал Золотарев.
«Вчера говорили о ракетах «Пэтриот» – наверное, имели в виду Одессу, судя по всему, там наблюдается проблемы с боеприпасами для ПВО. У нас несколько сот американских «Брэдли», классная техника, но преклонных годов, зависимость по запчастям критическая. Равно как и по орудийным стволам.
Если Европа может поставить какие-то отдельные бронетранспортёры, но это отнюдь не те количества, которые нужны», – добавил укро-политолог.
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