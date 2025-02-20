«Зависимость от США критическая» – в Киеве панически боятся отключения «Старлинк»

Вадим Москаленко.  
20.02.2025 19:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 375
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


После очередного скандала – в США могу принять решение отключить ВСУ от доступа к «Старлинк» и американской развединформации.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После очередного скандала – в США могу принять решение отключить ВСУ от доступа к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Ведущий поинтересовался, можно ли ожидать отключения американских разведданных для ВСУ.

«После очередной пикировки Маск возьмёт – и отключит Старлинк. Если Трамп просто махнёт рукой, мы оказываемся в очень тяжёлой ситуации. Причём, в худшей, чем год назад, когда решалась судьба пакетов, и 7 месяцев американская военная помощь не поступала. И вы помните, чем это обернулось.

Пока фронт держится на ниточке, управляемость войск не потеряна. А что будет дальше в случае ослабления, можно только гадать. По целому ряду позиций зависимость от США критическая», – сказал Золотарев.

«Вчера говорили о ракетах «Пэтриот» – наверное, имели в виду Одессу, судя по всему, там наблюдается проблемы с боеприпасами для ПВО. У нас несколько сот американских «Брэдли», классная техника, но преклонных годов, зависимость по запчастям критическая. Равно как и по орудийным стволам.

Если Европа может поставить какие-то отдельные бронетранспортёры, но это отнюдь не те количества, которые нужны», – добавил укро-политолог.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить