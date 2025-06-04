Запрет на покупку российского СПГ вызвал раскол в ЕС. Бельгия и Франция – против

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Франция и Бельгия отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, требуя более подтвержденной информации об экономических и правовых последствиях его возможного принятия, – пишет европейская версия Politico.

«Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе отказываются одобрять план Брюсселя по запрету поставок газа из Москвы, утверждая, что им нужны дополнительные гарантии относительно экономических и правовых последствий этого шага перед принятием решения», – говорится в публикации.

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Франция, главный покупатель блока, сообщила Politico, что предпочитает стратегию поиска альтернативных поставок. Бельгия, занимающая второе место, хочет получить отчет с подробным описанием экономических последствий, прежде чем принимать решение.

«Мы защищаем европейскую стратегию диверсификации… которая уже обсуждается», — заявил изданию министр энергетики Франции Марк Ферраччи, имея в виду план Парижа заменить российские поставки катарской продукцией.

Министр также выразил обеспокоенность тем, что полный отказ от российского газа может привести к тому, что частные фирмы столкнутся с «российскими судебными разбирательствами» по контрактам.

Издание напомнило, что часть акций российской газодобывающей компании «Новатэк» принадлежит французской нефтегазовой компании TotalEnergies.

«Для действующих контрактов… нам нужна правовая защита», – цитирует издание слова французского министра.

Тема закупок российсого СПГ уже спровоцировала новый раскол в ЕС, отмечает издание. Для Испании и Нидерландов, третьего и четвертого по величине покупателей российского СПГ в ЕС, планы Боюсселя, наоборот, представляют собой благоприятную возможность разорвать энергетическую зависимость от Россией.

Обе страны заявили, что они с нетерпением ждут принятия законопроекта, который положит конец российским газовым контрактам, запретив краткосрочные закупки в этом году и долгосрочные контракты к 2027 году.

Теоретически это помогло бы странам избежать контрактов, которые в противном случае заставили бы их покупать российский СПГ в течение многих лет.

Например, в настоящее время Испания обязана закупать поставки у российского «Новатэка» до 2042 года в рамках долгосрочного контракта, подписанного с отечественной энергетической компанией Naturgy.

«Испания поддерживает предложение Европейской комиссии о скорейшем запрете импорта российского газа… через общую позицию ЕС», — заявил представитель министерства экологического перехода Испании.

Привлечение на свою сторону всех четырех стран будет иметь решающее значение для Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, поскольку она ищет поддержку своего предложения, которое ожидается в следующем месяце, отмечает Politico.

Венгрия и Словакия, вероятно, попытаются сорвать запрет , стремясь продолжать закачивать более дешевую российскую энергию. А многочисленные политики и деятели промышленности в Европе призывают к послевоенному возвращению к российской энергии, учитывая высокие счета за электроэнергию в Европе и трудности в экономике.

В прошлом году четыре страны ЕС импортировали 16,77 млн ​​тонн российского СПГ, согласно товарной платформе Kpler, что составляет 97 процентов от общего импорта ЕС и более половины мирового экспорта Москвы. Вместе они потратили более €6 млрд на закупку топлива у россиян.