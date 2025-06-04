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Результатом разводки Запада стало то, что славяне убивают славян, а примирить их пытаются турки, которые сами два десятка раз выгребали от этих же славян.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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