Запад развел нас как индейцев. Славяне убивают славян – Арестович
Результатом разводки Запада стало то, что славяне убивают славян, а примирить их пытаются турки, которые сами два десятка раз выгребали от этих же славян.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда из нас развели как индейцев, которые за одеяло друг друга убивают, я считаю, что это двойная трагедия. Тройная трагедия — это когда мы вынуждены переговариваться о мире между собой, осознав все это или даже еще не осознав, в Стамбуле.
И я восхищаюсь турками, современной Турцией. Османская империя была интересным образованием, но современная Турция – я восхищаюсь политикой, которую она проводит. Но, простите, когда-то белорусы, украинцы и россияне 26 войн выиграли у турок. 26 войн, а теперь мы в Стамбуле просим, чтобы они нас помирили, выступили посредником», – заявил Арестович.
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