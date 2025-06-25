Запад преувеличивает успехи Израиля в войне с Ираном – Фримен

Израиль даже с помощью США не смог добиться своих целей в Иране и лишь укрепил позиции сторонников создания ядерного оружия в этой стране.

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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