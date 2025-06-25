Запад преувеличивает успехи Израиля в войне с Ираном – Фримен
Израиль даже с помощью США не смог добиться своих целей в Иране и лишь укрепил позиции сторонников создания ядерного оружия в этой стране.
Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Соглашения о прекращении огня нет. Иран предложил прекратить огонь, но мистер Трамп отказался. Затем он убедил Израиль, что пора прекратить атаки. Израиль легко согласился, потому что на самом деле проигрывал в этом конфликте. Так что я бы сказал, что в западных СМИ, которые настроены произраильски, все это преподносится неправильно. Они считают тактический успех очень хитроумной атаки Израиля на Иран 13 июня стратегическим успехом. Но это не так.
Иран вывез обогащенный уран из Фарде и других мест, он его спрятал. Иранским ученым высшего звена был нанесен серьезный ущерб, но у Ирана есть много талантливых ученых и инженеров, и знания о том, как управлять ядерной программой никуда не делись. Поэтому ядерная программа, как заявил мистер Трамп, не уничтожена. Она возможно приостановлена, но не очень сильно.
Поэтому стратегические цели Израиля, которые заключались в смене режима в Иране, не были достигнуты, уничтожение ядерной программы не было достигнуто. Вместо этого, как мне кажется, иранская политика сместилась вправо. То есть сторонники ядерного оружия теперь занимают более сильные позиции в иранской политике», – заявил Фримен.
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