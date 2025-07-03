Запад готовится открыть против России «второй фронт» в Азербайджане

Ситуация в Азербайджане искусственно подогревается внешними игроками, цель которых – выжить Россию из региона.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь есть элемент подогревания извне ситуации в Азербайджане. Потому что мы видим, что одновременно с этим и в Армении какое-то напряжение по отношению к России пошло, и там тоже призывают – и российские телеканалы запретить, и российские песни запретить.

И уже вбросы пошли о том, что в Азербайджане запрещают русские школы, что не так, это было опровергнуто. Информация пошла из местных азербайджанских СМИ.

В определенных азербайджанских СМИ идет прогрев по поводу того, что в России мигрантское сообщество недовольно шовинистическими методами работы силовиков в отношении приезжих», – сказал Коц.