Запад готовится открыть против России «второй фронт» в Азербайджане
Ситуация в Азербайджане искусственно подогревается внешними игроками, цель которых – выжить Россию из региона.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Здесь есть элемент подогревания извне ситуации в Азербайджане. Потому что мы видим, что одновременно с этим и в Армении какое-то напряжение по отношению к России пошло, и там тоже призывают – и российские телеканалы запретить, и российские песни запретить.
И уже вбросы пошли о том, что в Азербайджане запрещают русские школы, что не так, это было опровергнуто. Информация пошла из местных азербайджанских СМИ.
В определенных азербайджанских СМИ идет прогрев по поводу того, что в России мигрантское сообщество недовольно шовинистическими методами работы силовиков в отношении приезжих», – сказал Коц.
«Это, с одной стороны, чтобы как можно сильнее нанести удар по российско-азербайджанским отношениям, и с другой стороны – попытаться разыграть эту национальную карту в самой России, чтобы поднять на какой-то «праведный бунт» этих несчастных приезжих, которых «ущемляет» российская силовая машина, что, конечно, тоже не так.
Поэтому, я не исключаю, что на фоне того, что происходит на Украине, нам пытаются организовать второй или третий фронт в виде конфронтации с Азербайджаном. Я уверен, что она не перейдет в прямое столкновение с Азербайджаном, но отношения наши, безусловно, ухудшатся», – добавил военкор.
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