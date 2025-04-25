Заморозку на линии соприкосновения должен обозначить не договор, а подписанный военными временный документ, ни к чему не обязывающий официальный Киев.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-министр иностранных дел Украины, отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может быть какая-то определённая фиксация линии соприкосновения, но её должны подписывать совсем не политические деятели, а военные. Это линия военного соприкосновения, которая зафиксирована по состоянию на такой-то период, и которая ни к чему Украину не обязывает. Поэтому, когда говорят, что будет какое-то соглашение – люди просто не понимают, о чём они говорят. Если с нашей стороны мы обеспечим присутствие реальных сил сдерживания, то тогда эта линия двигаться не будет, потому что сначала, конечно, это будет украинская армия, но за украинской армией будут представители тех сил, которые не позволят России наступать дальше», – сказал Огрызко.