«За спинами ВСУ на линии заморозки встанут натовцы» – экс-глава МИД Украины

Тарас Стрельцов.  
25.04.2025 08:24
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Заморозку на линии соприкосновения должен обозначить не договор, а подписанный военными временный документ, ни к чему не обязывающий официальный Киев.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-министр иностранных дел Украины, отпетый русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заморозку на линии соприкосновения должен обозначить не договор, а подписанный военными временный документ, ни...

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«Может быть какая-то определённая фиксация линии соприкосновения, но её должны подписывать совсем не политические деятели, а военные. Это линия военного соприкосновения, которая зафиксирована по состоянию на такой-то период, и которая ни к чему Украину не обязывает. Поэтому, когда говорят, что будет какое-то соглашение – люди просто не понимают, о чём они говорят.

Если с нашей стороны мы обеспечим присутствие реальных сил сдерживания, то тогда эта линия двигаться не будет, потому что сначала, конечно, это будет украинская армия, но за украинской армией будут представители тех сил, которые не позволят России наступать дальше», – сказал Огрызко.

«Поэтому все эти российские требования, что там должны быть только Украина, Россия и какая-то условная африканская страна – это для дурачков. И вот эти российские крики, что там не может быть ни одной страны НАТО – так пусть себе кричат. Это наша территория, и мы на этой территории можем делать всё, что мы хотим. Хоть с Марса пригласим наблюдателей, если они нам будут нужны», – грозит русофоб.

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