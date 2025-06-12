За республиканца не пойду, на демократке не женюсь – Америка окончательно раскололась

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В США колоссальный раскол, и общество поделено не только идеологически, но и географически.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас колоссальный раскол общества: демократы против вступления детей в брак с республиканцами, и республиканцы также против. Это глубочайший раскол, который, к тому же, является географическим. Не такой, как война Севера и Юга, но между побережьем атлантическим и тихоокеанским. Вся глубинная Америка за республиканцев, а все крупнейшие города – за демократов. Соответственно, Лос-Анжелес и Сан-Франциско тоже», – отметил он.

По словам эксперта, многие считают, что раскол внутри США если и начнется, то это будет Калифорния. Это богатейший штат, который войдет в десятку самых богатых государств мира при отделении. Но там огромное количество мигрантов, в том числе нелегальных. Они выполняют большую часть неквалифицированных работ, и это во много раз больше, чем в России.

«Это огромная проблема. Сейчас на это наложилось то, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом является главным соперником Дональда Трампа. Он является главным кандидатом от Демпартии на следующих президентских выборах, хоть его авторитет подорван пожаром. Но сейчас идет речь об аресте Ньюсома поскольку, он призывает вывести Национальную гвардию. А Трамп не только ввел Нацгвардию, но и сделал это без подготовки. Кроме того, части морской пехоты могут вступить в дело, чтобы помочь Нацгвардии, если будет вооруженное сопротивление. А в Калифорнии огромное количество этнических вооруженных группировок, и они вполне могут это вооруженное сопротивление оказать», – считает Марков.

По его мнению, внутренние проблемы снизят внешнюю активность США, но все закончится компромиссом.