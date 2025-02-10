Явлинский: Запад кинет Зеленского так же, как Горбачева

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Надежды Украины на помощь Запада не оправданы.

Об этом основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следует понимать, что та система отношений, которую выстроили с Западом в Киеве, – это ошибка. Потому что Запад в целом и США, независимо от того Трамп там или Байден… Вот оно за три года и приработало. Вы вспомните, как они кинули Горбачева. Вот так будет всегда», – сказал Явлинский.

Он считает, что «никакого плана Трампа нет», его разговоры о редкоземельных металлах «пустая болтовня», а поддерживать Украину США «как-то будут, но не так, чтобы это было решением вопроса».

По словам либерала, на Украине «живут надеждами и мечтами, что им будут помогать, содержать и носить на руках», а Россия последовательно прирастает землями.