Явлинский: Запад кинет Зеленского так же, как Горбачева

Елена Острякова.  
10.02.2025 10:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 884
 
Война, Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина


Надежды Украины на помощь Запада не оправданы.

Об этом основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Надежды Украины на помощь Запада не оправданы. Об этом основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Следует понимать, что та система отношений, которую выстроили с Западом в Киеве, – это ошибка. Потому что Запад в целом и США, независимо от того Трамп там или Байден… Вот оно за три года и приработало. Вы вспомните, как они кинули Горбачева. Вот так будет всегда», – сказал Явлинский.

Он считает, что «никакого плана Трампа нет», его разговоры о редкоземельных металлах «пустая болтовня», а поддерживать Украину США «как-то будут, но не так, чтобы это было решением вопроса».

По словам либерала, на Украине «живут надеждами и мечтами, что им будут помогать, содержать и носить на руках», а Россия последовательно прирастает землями.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора