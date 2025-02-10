Явлинский: Европа продолжает отправлять в Россию деньги

Елена Острякова.  
10.02.2025 11:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Россия, Экономика


Доходы и уровень жизни россиян растут после того, как Запад ввел против России «все санкции, которые смог придумать».

Об этом основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Доходы и уровень жизни россиян растут после того, как Запад ввел против России «все...

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«С февраля 2022 года по август 2024 года Россия получила из Евросоюза 180 млрд евро. в оплату за то, за се: за ресурсы, за алмазы, за СПГ. Вот вам и ответ на все вопросы про все ваши санкции. До этого получала больше, но снижение в целом составляет 1,5-2%, не более, если приплюсовать то, что Россия продает в Индию, а Индия перепродает в Европу», – сказал Явлинский.

Он считает, что Россия сможет без напряжения вести боевые действия еще «пару лет, а потом придумают что-то еще». Либерал прогнозирует высокую инфляцию и ставку ЦБ, но она, по мнению Явлинского, является «проявлением общей политики на огосударствление бизнеса с 2011 года».

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