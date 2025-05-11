Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Иностранная делегация на Красной площади в Москве 9 мая показала, что Россия успешно формирует новый миропорядок.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявил один из организаторов сборища, бывший премьер-министр Украины Арсений («Кролик») Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Кое-кто может сказать – знаете, он безумный, он идиот. Нет! Он не безумный, он не идиот. Он абсолютно повёрнут на Украине, но он очень коварный. Он не просто политическое животное, он тоталитарный зверь, я бы сказал… Ему удалось навязать свои правила огромной части мира, удалось сотрудничать с другими тиранами и тоталитарными режимами, в частности, с Китаем. Честно говоря, не могу даже представить, почему новая администрация США считает, что они могут как-то применить стратегию обратную тому, как работал Киссинджер. Этого не произойдёт никогда. Президент Си специально приехал на Красную площадь для того, чтобы показать всему миру и передать сигнал «Овальному кабинету»: пан президент Трамп, мы стальные друзья, как он сказал», – рассуждал Яценюк.