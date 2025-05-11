Яценюк держит команду Трампа за дураков: «Если не остановить Путина, в мире не останется места для США»
Иностранная делегация на Красной площади в Москве 9 мая показала, что Россия успешно формирует новый миропорядок.
Об этом на киевском форуме по безопасности заявил один из организаторов сборища, бывший премьер-министр Украины Арсений («Кролик») Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кое-кто может сказать – знаете, он безумный, он идиот. Нет! Он не безумный, он не идиот. Он абсолютно повёрнут на Украине, но он очень коварный. Он не просто политическое животное, он тоталитарный зверь, я бы сказал… Ему удалось навязать свои правила огромной части мира, удалось сотрудничать с другими тиранами и тоталитарными режимами, в частности, с Китаем.
Честно говоря, не могу даже представить, почему новая администрация США считает, что они могут как-то применить стратегию обратную тому, как работал Киссинджер. Этого не произойдёт никогда. Президент Си специально приехал на Красную площадь для того, чтобы показать всему миру и передать сигнал «Овальному кабинету»: пан президент Трамп, мы стальные друзья, как он сказал», – рассуждал Яценюк.
«Если Путина не остановить, он вместе с Китаем, КНДР, Ираном и другими членами этой оси зла смогут навязать новый миропорядок, и этот новый мировой строй будет таким, как им хочется, то не будет больше места лидеру свободного мира, то есть США», – вещал уверовавший в легковерность Трампа порошенковский подельник.
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