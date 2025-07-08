«Я не доволен Путиным, он кормит меня дерьмом» – Трамп начал угрожать России санкциями

Константин Серпилин.  
08.07.2025 20:29
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп «недоволен» позицией России – и рассматривает введение новых санкций.

Об этом он заявил во время встречи с американским Кабинетом министров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп «недоволен» позицией России – и рассматривает введение новых санкций. Об...

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«Я недоволен Путиным, я могу сказать это прямо сейчас. Потому что он убивает много людей, и многие из них – его солдаты», – ляпнул в очередной раз Трамп, добавив, что у него есть в запасе для России «маленький неприятный сюрприз».

«Планируете ли вы что-то предпринять, чтобы выразить это недовольство?», – спросили американского президента.

«Я бы не стал вам рассказывать. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?», – отвертелся Трамп.

Позже он снова вернулся к этой теме.

«Это война, которой вообще не должно было быть. И многие люди гибнут, и это должно закончиться.

Путин подбрасывает нам кучу дерьма: звучит [то что он предлагает Америке] красиво, но смысла не имеет.

Путин на первый взгляд кажется приветливым, но всё, что мы от него слышим, — пустые и ничего не значащие слова.

Я рассматриваю санкции против России. Сенат принимает очень жёсткий законопроект, я рассмотрю его. Это не обязательный законопроект, он полностью зависит от меня», – пытался блефовать Трамп.

Корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов уверен, что Трамп продолжит поставки Украине.

«Трамп будет поставлять оружие Украине по той же причине, по которой он обещал не нападать на Иран, но напал. Обещал не отменять Medicaid, но отменил. Обещал опубликовать список педофила Эпштейна, но не опубликовал.

Причина в том, что карета всегда превращается в тыкву, принцесса в лягушку, лягушка в жабу, а жаба в гадюку», – написал Богданов в своём блоге.

Политолог Сергей Марков уверен, что Трамп ступил на опасную дорожку дружбы с Киевом.

«Трампа опять его враги обманули: это Зеленский убивает много солдат и не хочет мира.

Политическая дружба с Зеленским будет формой политического убийства Трампа», – отметил Марков в своём тг-канале.

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