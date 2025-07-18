Whatsapp вышвырнут из России

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Мессенджер WhatsApp в ближайшее время покинет российский рынок.

Об этом заявил первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям… По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% наших граждан, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%», – написал парламентарий, добавив, что место «Вацапа» займёт российский аналог «Max».

Депутат прогнозирует, что «Telegram в тот самый список не попадет».

Обозреватель Борис Рожин напоминает, что Whatsapp неоднократно уличали в «сливе» переписок западным спецслужбам, однако граждане РФ продолжают проявлять несознательность даже в условиях СВО:

«История с Ираном видимо заставляет поторапливаться, хотя по хорошему он должен был быть запрещен еще в 2022-м году. Пока что существенная часть чиновников и военных продолжает использовать WhatsApp, предоставляя свою переписку спецслужбам противника в режиме 24/7».

Военкор Алексей Гавриш недоумевает:

«Я до сих пор не понимаю, почему он ещё работает? Ведь уже всем давно известно, что западные спецслужбы активно используют данные, которые получают через этот мессенджер. Причем, до отдельных лиц никак не донести, что его читает враг… Особенно это касается прифронтовых районов».

Тележурналист Максим Шевченко считает: