Washington Post: Трамп может отправить «Томагавки» для удара по Москве и Петербургу

США дадут разрешение бить американскими ракетами вглубь России, пишет Washington Post.

«Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил мне, что это, вероятно, будет включать разрешение на использование 18 ракет большой дальности ATACMS , которые сейчас находятся на Украине, на их полной дальности в 300 километров (около 190 миль). Они не долетят до Москвы или Санкт-Петербурга, но поразят военные базы, аэродромы и склады снабжения в глубине России, которые сейчас находятся вне досягаемости. Пакет может также включать дополнительные ракеты ATACMS», – пишет журналист Дэвид Игнатиус.

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«Чиновники Пентагона месяцами призывали наносить более глубокие удары по территории России с использованием ATACMS. Каждый раз, когда дальность действия ракеты увеличивалась, русские просто уводили свои самолёты и другую технику за пределы досягаемости украинских сил. Теперь это будет сложнее», – радуется автор.

«Трамп также рассматривал возможность отправки крылатых ракет «Томагавк» – того же оружия, которое было запущено по иранским целям в прошлом месяце. Если запустить их с Украины, они могут поразить Москву и Санкт-Петербург, и обсуждение этого вопроса шло ещё в пятницу. Но, как мне сообщили, «Томагавки» пока не входят в список поставок. Их можно будет развернуть позже, если Трамп захочет усилить своё влияние», – говорится в публикации.

Автор утверждает, что удар по российским столицам всерьез рассматривается в Вашингтоне и обсуждался в ходе телефонного разговора с Киевом.

«Трамп спросил Зеленского, почему тот не ударил по Москве. «Мы можем, если вы дадите нам оружие», — ответил Зеленский. Трамп заявил, что Украине нужно усилить давление на Путина, причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург. Трамп играет жёстко с Путиным. Он в гневе», – пишет Washington Post.

«По словам источника, знакомого с обсуждениями в администрации, Трамп решил обострить ситуацию по трём причинам. Во-первых, он считал, что Путин проявляет к нему неуважение, изображая готовность к миру, но игнорируя призыв президента США к прекращению огня. Во-вторых, он видел эффективность военной мощи США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет «Томагавк» против Ирана. И, в-третьих, он считал, что Путин пойдёт на переговоры только под угрозой применения большей силы… Если Трампу удастся добиться успеха в этой новой кампании давления, он, возможно, заслужит знаменитую Нобелевскую премию», – разглагольствует американец.

Российский военкор Александр Сладков комментирует перспективу ударов американскими ракетами так: