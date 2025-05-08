«Выхода у них нет»: европейских политиков могут перевешать на фонарях – политолог

Максим Столяров.  
08.05.2025 21:58
  (Мск) , Москва
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Беспорядки, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Протесты, Россия, Спецоперация, Украина


Из-за страха потерять власть многие европейские политики толкают свои страны на путь гражданской войны.

Об этом на канале «Слово» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за страха потерять власть многие европейские политики толкают свои страны на путь гражданской войны....

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«Запрет оппозиционных политиков – это индикатор страшнейшего кризиса в ЕС, который европейские элиты не в состоянии преодолеть обычными средствами.

И поэтому внутри государств они идут постоянно по пути сползания к гражданской войне с запретом своих консервативных партий, с запретом консервативных политиков, чуть ли не с посадками их в тюрьму.

Это путь гражданской войны, потому что вы их не просто так запрещаете, вы их запрещаете, потому что вы понимаете, что они могут победить вас на выборах. Если вы большей частью своего населения перекрываете путь к легальной смене власти, то власть меняется нелегально», – отметил Ищенко.

«Люди просто рано или поздно, не завтра, не обязательно завтра или через неделю, но рано или поздно они выйдут на улицу, и просто перевешают вас на фонарях. И тогда спрашивать «А нас за что», уже бессмысленно. Именно за это самое. За то, что вы попытались удержать власть в руках нелегитимным путем.

Так вот, они во внутренней своей политике идут к гражданскому столкновению, и во внешней политике они постоянно балансируют на грани военного столкновения. В том числе, сейчас уже и со своими собственными союзниками. Но это демонстрация страшнейшего кризиса, выхода из которого не видно», – добавил политолог.

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