«Выхода у них нет»: европейских политиков могут перевешать на фонарях – политолог

Из-за страха потерять власть многие европейские политики толкают свои страны на путь гражданской войны.

Об этом на канале «Слово» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запрет оппозиционных политиков – это индикатор страшнейшего кризиса в ЕС, который европейские элиты не в состоянии преодолеть обычными средствами.

И поэтому внутри государств они идут постоянно по пути сползания к гражданской войне с запретом своих консервативных партий, с запретом консервативных политиков, чуть ли не с посадками их в тюрьму.

Это путь гражданской войны, потому что вы их не просто так запрещаете, вы их запрещаете, потому что вы понимаете, что они могут победить вас на выборах. Если вы большей частью своего населения перекрываете путь к легальной смене власти, то власть меняется нелегально», – отметил Ищенко.