Выборы в Косово: паналбанцы Курти получили больше всего голосов, но у власти не удержатся

Алексей Топоров.  
11.02.2025 10:41
  (Мск) , Белград
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Балканы, Выборы, Дзен, Косово, Политика


По итогам прошедших в Косово парламентских выборов больше всего голосов получила партия пока еще действующего «премьер-министра» Альбина Курти «Самоопределение», однако никто из оппозиционеров не хочет входить с ней в коалицию.

Партия косовских сербов «Сербский список» победила коллаборационистские сербские партии и заберёт все выделенные сербской общине места в Кувенде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По итогам прошедших в Косово парламентских выборов больше всего голосов получила партия пока еще...

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«Центральная избирательная Комиссия» по итогам выборов в местный Кувенд, прошедших 9 февраля, после подсчёта 99% бюллетеней, назвала результаты. После окончательного подсчета данных на 2 тыс. 507 избирательных участках из 2 тыс. 533 выяснилось, что паналбанская партия «Самоопределение» набрала 40,8% голосов, партия боевиков «Освободительной армии Косово» – Демократической партии Косово – 22,1%, либеральный Демократический союз Косово получил 17,6% и партия предводителя криминального клана и военного преступника Рамуша Харадиная Альянс за будущее Косово – 7,5%.

Таким образом Альбин Курти скорее всего потеряет власть, поскольку ни одна из оппозиционных партий не желает входить в политическую коалицию с возглавляемой им политической силой из-за крайне критического отношения к его политике со стороны администрации Дональда Трампа и бонапартистских замашек «премьера».

«Партия «Самоопределение» потеряла большое количество голосов. Многие граждане, голосовавшие за них, теперь отвернулись от них…. Они оскорбляли своих оппонентов, а значит и граждан. Они разжигают ненависть, в то время как мы распространяем единство и сотрудничество, поэтому мы обязаны дать гражданам то правительство, за которое они проголосовали», – заявил кандидат на пост премьер-министра от ДПК.

Партия косовских сербов «Сербский список», которую режим Курти пытался не допустить до выборов, набрала 4,4%, забрав таким образом все десять мандатов, выделенных в Кувенде для сербской общины. Пять выставленных против неё властями Приштины сербских коллаборационистских партий нужного количества голосов не набрали.

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