Выборов не будет: англосаксы сделали окончательную ставку на диктатуру Зеленского
США и Великобритания пришли к выводу, что им проще иметь дело с диктатором Владимиром Зеленским, чем требовать от Украины приверженности демократическим процедурам вроде выборов.
Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Николаевского горсовета Максима Невенчанного заявил покинувший Украину политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперт считает, что Зеленский на сегодня устраивает многих и в Европе, и за океаном, поскольку он «не мешает тем же британцам и американцам».
«Сегодня в окружении Зеленского есть две партии. Это проамериканская и пробританская. И они между собой борются», – отметил аналитик.
При этом он подчеркнул, что оппозиции на Украине практически нет.
«Так что в этой ситуации, при всём богатстве выбора, они сходятся к тому, что раз выборов нет, выборы невозможны сейчас, то принимаем во внимание, что есть диктатор. Вот мы имеем дело с этим диктатором», – описывает логику англосаксов Бондаренко.
