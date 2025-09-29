Выборов не будет: англосаксы сделали окончательную ставку на диктатуру Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США и Великобритания пришли к выводу, что им проще иметь дело с диктатором Владимиром Зеленским, чем требовать от Украины приверженности демократическим процедурам вроде выборов.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Николаевского горсовета Максима Невенчанного заявил покинувший Украину политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт считает, что Зеленский на сегодня устраивает многих и в Европе, и за океаном, поскольку он «не мешает тем же британцам и американцам».

«Сегодня в окружении Зеленского есть две партии. Это проамериканская и пробританская. И они между собой борются», – отметил аналитик.

При этом он подчеркнул, что оппозиции на Украине практически нет.