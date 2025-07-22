Введены штрафы за поиск в интернете экстремистских материалов – Госдума взяла год на обкатку

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Госдума в третьем чтении приняла закон, регулирующий административную ответственность для владельцев VPN-сервисов, а также штрафующий за целенаправленный поиск признанных в России экстремистскими материалов.

При этом закон не предусматривает штрафов за использование запрещенных в РФ Instagram и Facebook с помощью VPN, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тем не менее, вокруг данной инициативы ещё с прошлых чтений бурлят горячие споры.

Закон предусматривает введение штрафов на сумму от 3 до 5 тысяч рублей за поиск в интернете материалов, включенных в федеральный список экстремистских, и получение доступа к ним. Кроме того, он предусматривает соответствующие взыскания за умышленный поиск в интернете таких материалов, а также за получение доступа к ним с использованием VPN-сервисов.

Более того, устанавливается административная ответственность за рекламу VPN-сервисов для доступа к запрещенным информационным ресурсам. Для граждан штрафы составят от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Александр Тетердинко пообещал, что санкции не коснутся обывателей и подавляющего большинства граждан России и российских юридических лиц.

«Законопроект направлен на противодействие тем лицам, которые используют интернет, информационные технологии и различные сервисы в целях совершения преступлений и правонарушений — только на противодействие таким лицам», – заверил Тердиенко.

Глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что даже запрещенные в РФ соцсети блокироваться не будут, речь идёт только о конкретных видеоматериалах, книгах, аудиотреках. При этом поисковые системы не будут передавать запросы в правоохранительные органы, если только не будет возбуждено дело. Таким образом, пока не заблокированы большие западные платформы.

«Если пользователь не знает о том, что материал включен в реестр экстремистских материалов и у него умысла нет, даже если он использует VPN, — он никакому наказанию подвергаться не будет. Правоохранительные органы должны доказать наличие умысла», – пояснил Шадаев.

В защиту инициативы единоросс Сергей Боярский указал, что среди признанных запрещёнными более 5 тыс. материалов лишь некоторые можно вслух озвучить с трибуны. А значит, нарочно такой контент может искать только враг. Он привёл «самые мягкие» примеры: «Убивайте русских», «Режь русню», газеты «Майдан», «За Русь взорвусь», «СС стучится в вашу дверь», «Мой дед штурмфюррер СС».

Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков возразил коллеге, что есть ещё, например, «Основы ислама» или трек «Без названия»:

«Такое ощущение, что надо выучить эти 5 тысяч названий, чтобы не нажимать».

Также он резонно поинтересовался, как быть журналистам, адвокатам, историкам, которые по долгу службы могут изучать данные материалы. Кроме того, по его словам, переход по ссылке от мошенника делает виновным фактически пострадавшего.

Артём Прокофьев из КПРФ также раскритиковал инициативу, отметив, что наказание приходит даже не за пропаганду или распространение, а за сам факт ознакомления. Плюс, большой вопрос, как будут доказывать умысел:

«Это не требование молчать, это требование не искать и не думать, это осложняет борьбу с экстремизмом».

Спор разрешил спикер Вячеслав Володин, который заверил, что Госдума проконтролирует работу закона и вернется к вопросу, если нормы нужно будет корректировать.

«Совершенно очевидно: с принятием закона мы с вами не должны оставлять этот вопрос без контроля. Давайте со своей стороны в рамках правоприменительной практики посмотрим, как будут работать нормы… И если увидим, что нормы несовершенны, требуют корректировки, к этому вопросу будем возвращаться», – предложил Володин.

В этой связи он призвал продумать, чтобы на протяжении, как минимум, года депутаты «сопровождали этот закон, возвращались к нему».

За проголосовали 306 депутатов, 67 парламентариев высказались против, 22 воздержались.