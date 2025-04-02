Вулин: «Россия — это сила, которая меняет мир»

Елена Острякова.  
02.04.2025 16:14
  (Мск) , Москва
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Балканы, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Сербия, Спецоперация, США, Украина


Мир разделился на тех, кто поддерживает «тиранию ЛГБТ» (запрещенная в России организация) и между теми, кто поддерживает «естественные ценности».

Об этом вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир разделился на тех, кто поддерживает «тиранию ЛГБТ» (запрещенная в России организация) и между...

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«Я не поддерживаю это разделение планеты на Глобальный Юг и Глобальный Запад. Сербия географически находится на Западе, но ценности, которые она разделяет, относятся к Глобальному Югу. Это не столкновение между географиями, а столкновение между ценностями», – сказал Вулин.

Он считает, что цветную революцию в Белграде сейчас пытаются организовать силы, которые поддерживают ЛГБТ и введение санкций против России.

«Впервые в истории мы становимся свидетелями столкновения между Западом и Западом. Мы видим подъем естественных ценностей в США во главе с Дональдом Трампом и либеральными ценностями, во главе которых стоят европейцы. Но без сильной, упрямой политики России и президента Путина этого подъема естественных ценностей на Западе не произошло бы. Россия — это сила, которая меняет этот мир», – заключил Вулин.

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