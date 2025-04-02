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Мир разделился на тех, кто поддерживает «тиранию ЛГБТ» (запрещенная в России организация) и между теми, кто поддерживает «естественные ценности».

Об этом вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не поддерживаю это разделение планеты на Глобальный Юг и Глобальный Запад. Сербия географически находится на Западе, но ценности, которые она разделяет, относятся к Глобальному Югу. Это не столкновение между географиями, а столкновение между ценностями», – сказал Вулин.

Он считает, что цветную революцию в Белграде сейчас пытаются организовать силы, которые поддерживают ЛГБТ и введение санкций против России.