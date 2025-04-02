Вулин: «Россия — это сила, которая меняет мир»
Мир разделился на тех, кто поддерживает «тиранию ЛГБТ» (запрещенная в России организация) и между теми, кто поддерживает «естественные ценности».
Об этом вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не поддерживаю это разделение планеты на Глобальный Юг и Глобальный Запад. Сербия географически находится на Западе, но ценности, которые она разделяет, относятся к Глобальному Югу. Это не столкновение между географиями, а столкновение между ценностями», – сказал Вулин.
Он считает, что цветную революцию в Белграде сейчас пытаются организовать силы, которые поддерживают ЛГБТ и введение санкций против России.
«Впервые в истории мы становимся свидетелями столкновения между Западом и Западом. Мы видим подъем естественных ценностей в США во главе с Дональдом Трампом и либеральными ценностями, во главе которых стоят европейцы. Но без сильной, упрямой политики России и президента Путина этого подъема естественных ценностей на Западе не произошло бы. Россия — это сила, которая меняет этот мир», – заключил Вулин.
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