Всю злобу к Трампу Зе-диктатор готов выместить на УПЦ

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После пинка от Трампа Зеленский захочет излить свою ненависть на УПЦ, считают православные эксперты. Форсирует полный запрет, рейдерство, новые репрессии против верующих. Основания для таких опасений имеются. Ведь и сам Трамп, и Маск, и Вэнс, и близкий к республиканцам адвокат Амстердам и другие американские деятели неоднократно выступали в ее защиту и критиковали Зе-режим за гонения на христиан.

А сын Трампа напрямую связывал их с байденовской политикой: «Его правительство отбирает храмы, арестовывает священников. Возможно, поэтому для демократов он – суперзвезда».

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Так что злоба на Церковь у сатаниста, потерявшего байденовскую кормушку, действительно может умножиться. Тем более что она давно проявляется на всех уровнях – от правительственного до хуторянского.

Одно из таких проявлений – погром скита Киево-Печерской Лавры и его животноводческой фермы в селе Вороньков под Киевом. В одну из ночей мародеры ворвались туда, взломали ворота, начали крушить все подряд, убивать животных. Часть из них вывезли к себе, а тех, что не смогли – коров, свиней, кур – зверски забили.

Украли и все оборудование – 10-тонный холодильник, агрегат комбикормов, генератор и т.д. Разнесли стены, разломали все внутри. Оставили скит без воды, электричества и тепла.

Жестоко избили послушника – грузина, который был на охране, чуть не выбили ему глаз. Все это видно на нижеприведенном видео.

Никакой реакции от полиции и властей на бесчинство не последовало. И неудивительно: власти это крышевали. Мало того, они же и организовали погром. В чем нет никаких сомнений, поскольку вся их предыдущая деятельность была подготовкой к нему. Хуторянские атаманчики на пупе извертелись, проводя линию высокопоставленной жидобандеровской своры.

Еще в 2023-м руководство Вороньковской теробщины Бориспольского района потребовало, чтобы местные отцы УПЦ перешли в ПЦУ. Оно, видите ли, приняло решение о запрете УПЦ МП на своей территории. Хотя по конституции Церковь отделена от государства, и решать судьбу храмов могут только церковные общины, а никак не территориальные.

Однако тем закон не писан.

На Вороньковщине на 10 н/п было 6 приходов УПЦ. Но не только такое количество канонических храмов вызвало у сатанистов «особое пристрастие» к этим местам. Дело в том, что в Воронькове под круглосуточным домашним арестом содержится наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, которому СБУ выдвинула «пидозру» в «оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины», а также в «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности». Под «нарушением» имелась в виду его критика ПЦУ. Его обязали носить браслет для электронного контроля.

На владыку пытаются давить, как только могут.

«Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить», – рассказывал м. Павел.

И еще:

«Меня охраняют 12 машин, я сам не знаю, кто они, еще умудряются лазить с фонариком по заборам».

Но этого им показалось мало. Они еще решили досадить настоятелю разграблением Лаврского скита.

Здесь отметим, что до этого происшествия та же сильрада приняла решение об отстреле бездомных собак.

«Думаю, то была подготовка к погрому скита и фермы и убийству там животных, – говорит наш старый знакомый, русский православный киевлянин Олег. – Чтобы местные жители «не возникали», думали: собак ловят и убивают. Между прочим, зона действия этой «эфтаназии» – как раз возле фермы. Тут интересно, что вот бродячих питбулей решили не убивать, а собрать в специальный приют. Зачем – чтобы потом на людей натравливать, которые не захотят свои храмы отдавать? В этом вся звериная сущность Зе-власти, от Банковой до последнего гнилого сельсовета…».

А упомянутый нами послушник, пострадавший от бандитов, высказался так: