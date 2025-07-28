Вся Украина должна стать российским протекторатом – Басурин

Максим Столяров.  
28.07.2025 17:48
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы достичь целей СВО и обезопасить границы, российской армии нужно дойти до Днепра, а остальную территорию взять под политический контроль Москвы.

Об этом в эфире радио «Sputnik» заявил бывший заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы достичь целей СВО и обезопасить границы, российской армии нужно дойти до Днепра, а...

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«Какая программа минимум, которую Россия и ее население смогут считать победой в украинском конфликте?», – спросила ведущая.

«А сколько мы можем проглотить? Это очень сложный вопрос. Реально очень сложный. Если мы говорим о безопасности страны, и страна более-менее сможет этот кусок потом контролировать, то это Днепр. Потому что водный ресурс никто не отменял.

Плюс – это безопасность Белоруссии. Это наш союзник. Поэтому по Днепру я беру. Потому что западные территории, по большей части нас там уже не ждут», – сказал Басурин.

«Хотя есть люди, которые за нас. В четырнадцатом году семьями приезжали с Западной Украины и воевали за нас. Но в реальности, давайте говорить серьёзно, сможем ли мы потом контролировать [Западную Украину]? Это важно.

Нам нужна зона безопасности по Днепру. А та часть территории, которая остаётся Украиной, но она под протекторатом России. Мы ж должны обеспечить безопасность, смотреть, чтобы никакое оружие туда не завезли, и чтобы это оружие не полетело на нас.

У нас тогда будет лишний голос в ООН, пока существует эта организация. Надо это признать. Беларусь, Украина, Россия», – добавил он.

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