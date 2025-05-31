ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой резервов

Украинская армия не имеет достаточно живой силы, чтобы купировать российские прорывы фактически по всему фронту.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Это больше, чем даже осенью были наступления . И вот, поскольку уже третий месяц командование ВСУ не могут купировать это продвижение, это и есть самая главная точка сейчас в сражении, которая должна быть предметом особой заботы Сырского. И вот тут встает вопрос, который уже вторую неделю – где резервы? То есть приходят такие сообщения из источников, что все-таки резервы какие-то туда перебрасываются. Видимо, совершенно недостаточные, раз они не могут купировать это продвижение», – сказал Ширяев.

Он добавил, что сейчас проходит своего рода тест на состояние украинской армии.

«Поскольку российская армия начала продвижение еще месяц назад, по всем болевым точкам одновременно, она как бы прижимает, она не дает Сырскому снимать с других участков фронта какие-то части в виде резервов, и перебрасывать их срочно вот в этот район между Торецком и Мирноградом.

Для чего это делается, понятно. И наступление в Сумской области тоже этому способствует, чтобы не было свободных резервов, и все-таки всегда находились. А сейчас три недели подряд недостаточно резервов перебрасывается вот на это направление, чтобы их остановить.

Но это означает, что может, их вообще не хватает, по всему фронту, не только в одном конкретном месте. Вот это вот что-то вроде проверки такой. Посмотрим, что будет на следующей неделе. Но, в общем, пока с тем же самым темпом положение для ВСУ ухудшается и ухудшается», – подытожил эксперт.