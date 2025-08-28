ВСУ фатально не успевают адаптироваться к новым российским технологиям – укро-снайпер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские дроны совершенствуются быстрее, чем украинская армия находит средства борьбы с ними.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По ВПК мы отстаём. Мы отвечаем на те вызовы, которые уже пришли со стороны орков на фронт. Мы на опережение пока еще играем очень мало. Российская армия опередила украинскую в плане производства дронов. Если раньше мы здесь были номером один, то сейчас уже пальма первенства за стороной противника», – сказал снайпер.