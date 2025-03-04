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Европейские авиакомпании будут в ярости, когда Россия и США возобновят авиасообщение.

Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Авиакомпании будут просто в ярости. Они будут спрашивать, почему нас так давят, чтобы Стармер, Урсула, Мерц и Макрон могли стать в позу», – сказал Меркулис.

Он предположил, что Брюсселю придется снова завозить утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского, чтобы призвать протестующих к состраданию. Однако авиакомпаниями дело не ограничится.

«Восточногерманские компании сейчас говорят: давай снова подключимся к российским нефте- и газопроводам. Ты будешь видеть это все чаще и чаще. Если процесс нормализации отношений между русскими и американцами ускорится, то вы увидите, как все больше и больше европейских государств сами начнут обращаться в Москву и заключать сделки», – сказал Меркурис.

Он полагает, что первой контакт с Россией наладит Италия.