Вселенская Зрада: ГБР ворвалось в квартиру погибшего «призрака Киева». Мать в стрессе

Вадим Москаленко.  
17.07.2025 22:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


На Украине – «зрада», посягнули на «святое». Следователи ГБР 11 июля ворвались с обыском в харьковскую квартиру распиаренного ранее украинского лётчика Андрея «Джуса» Пильщикова, погибшего в 2023 году в результате дружеского столкновения боевых бортов.

Пильщиков, которому Зеленский посмертно дал героя Украины, был также частью пропагандистской байки о «призраке Киева», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине – «зрада», посягнули на «святое». Следователи ГБР 11 июля ворвались с обыском...

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Однако целью обыска был не отправившейся к Бандере «герой». Следственные действия связаны с делом руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина, которого подозревают в мошенничестве и систематическом «ухилянстве» от воинской службы.

Сообщается, что мать пилота Лилия Аверьянова обратилась с возмущениями в украинские СМИ, дескать, правоохранители не предупредили её об обыске в квартире, где какое-то время проживал Шабунин, с которым у семьи дружеские отношения.

«Это квартира, где ребенок вырос с рождения и до профессионального летчика, туда надо заходить, сняв шляпу. Эту квартиру не повредили фашисты в ту войну. В нее не врывались оккупанты или мародеры. Но следственная группа имела незаконное разрешение проникнуть в эту квартиру. Они довели меня до стресса. Сейчас я попала на стационарное лечение», – жаловалась Аверьянова.

Позже спикер ГБР Татьяна Сапьян дала сухой комментарий, что следственные действия проводились, т.к. Шабунин там временно проживал до объявления ему «пидозры». Дескать, памяти погибшего «героя» это никак не касается.

«По форме это абсолютное непотребство. Они прекрасно знали, кто такой «Джус», какое звание лично президент дал ему посмертно. Проблема, что форма у нас впереди содержания. Я не понимаю, как обыск в квартире третьего лица, закрытой квартиры в Харькове, которой активно пользуются, не только Шабунин в своё время, каким образом это может помочь следствию?», – негодует укрополитолог Игорь Чаленко в эфире «Радио НВ».

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