«Всего год поработали с Баку, и Азербайджан – наш» – в Киеве довольны результатом

Вадим Москаленко.  
07.07.2025 18:23
  (Мск) , Киев
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Азербайджан, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Киев должен на уровне отдельного департамента спецслужб науськивать русофобскими нарративами не только субъекты РФ, но и, как минимум, все постсоветские страны.

Об этом на панельной платформе в Киеве заявил представленный как украинский «эссеист и философ», военнослужащий ВСУ Анатолий Днистровый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев должен на уровне отдельного департамента спецслужб науськивать русофобскими нарративами не только субъекты РФ,...

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«Поговорим об элементарных вещах, об украинских нарративах. Я не знаю, работает ли кто-то активно на Украине с этим огромным механизмом РФ и с постсоветскими государствами с точки зрения этих плановых нарративов, которые нужно качать прицельно [развал России, «деколонизация» РФ и т.д.] Давать им на постоянной основе эту другую информационную и политическую рамку.

Задача сложная, организационно должен был бы работать целый большой департамент определённых структур, где были бы созданы отделы, за которыми были бы прикреплены отдельные либо этнические группы, либо постсоветские государства. И это надо работать на долгой основе. Надо выходить в оппозиционную среду, на российские альтернативные информационные каналы, прокачивать всё это», – вещал бандеровец.

«Это большая беспрерывная работа в долгую. Нам удаётся так с Азербайджаном, например, работать уже год. И это даёт свои результаты, хочу сказать. Но такая история должна быть по всем постсоветским странам, и не только постсоветским», – добавил Днистровый.

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