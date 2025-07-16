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Верховная рада приняла в первом чтении законопроект Об основах государственной политики национальной памяти.

«Этот документ вносит важные изменения – в том числе, наконец, распространяет нормы декоммуникационного закона и деколонизационного в места памяти о Второй мировой войне», – сказал, представляя законопроект, депутат-галичанин Владимир Вятрович.

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Депутат Роман Лозинский уточнил, что подразумевается:

«В нашей стране до сих пор мы сталкиваемся с нарративами 1941-1945, нарративом имперским… И когда мы приезжаем на мероприятия молодежи в районные центры, а там мы видим мемориал 1941-1945, простите мне, что это такое? Это советский, это имперский, это колониальный нарратив, который мы должны очищать», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иностранные делегации, прибывающие на Украину, теперь будут посещать антироссийские мемориалы, уточнил депутат Александр Юрченко:

«Например, такие места как Национальный музей Голодомора-геноцида, Мемориал Небесной сотни войдут в часть государственного протокола».

Интересно, что бандеровцев поддержал депутат Юрий Павленко, бывший министром по делам молодежи при Януковиче.

«Мы сформируем тот закон, который будет поддержан каждым украинцем независимо от территории, на которой он проживает, каждым украинским гражданином от Луганска до Ужгорода, который будет уважать, любить и знать украинскую историю, понимать ее трудный путь к государственному созданию», – расшаркивался перед нацистами перевертыш.

После переворота 2014 года Верховная рада запретила термин «Великая Отечественная война», заменив его на «Вторую мировую». Тогда против этого не решился выступить ни один из депутатов – бывших «регионалов» и прочих «защитников русскоязычных избирателей».