Все памятники героям Великой Отечественной пойдут под снос, – голосование в Верховной раде

Михаил Рябов.  
16.07.2025 23:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 513
 
Дзен, Нацизм, Украина


Верховная рада приняла в первом чтении законопроект Об основах государственной политики национальной памяти.

«Этот документ вносит важные изменения – в том числе, наконец, распространяет нормы декоммуникационного закона и деколонизационного в места памяти о Второй мировой войне», – сказал, представляя законопроект, депутат-галичанин Владимир Вятрович.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект Об основах государственной политики национальной памяти. «Этот документ...

Депутат Роман Лозинский уточнил, что подразумевается:

«В нашей стране до сих пор мы сталкиваемся с нарративами 1941-1945,  нарративом имперским… И когда мы приезжаем на мероприятия молодежи в районные центры, а там мы видим мемориал 1941-1945, простите мне, что это такое? Это советский, это имперский, это колониальный нарратив, который мы должны очищать», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иностранные делегации, прибывающие на Украину, теперь будут посещать антироссийские мемориалы, уточнил депутат Александр Юрченко:

«Например, такие места как Национальный музей Голодомора-геноцида, Мемориал Небесной сотни войдут в часть государственного протокола».

Интересно, что бандеровцев поддержал депутат Юрий Павленко, бывший министром по делам молодежи при Януковиче.

«Мы сформируем тот закон, который будет поддержан каждым украинцем независимо от территории, на которой он проживает, каждым украинским гражданином от Луганска до Ужгорода, который будет уважать, любить и знать украинскую историю, понимать ее трудный путь к государственному созданию», – расшаркивался перед нацистами перевертыш.

После переворота 2014 года Верховная рада запретила термин «Великая Отечественная война», заменив его на «Вторую мировую». Тогда против этого не решился выступить ни один из депутатов – бывших «регионалов» и прочих «защитников русскоязычных избирателей».

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить