ВС РФ закрепились на севере и западе Купянска

Олег Кравцов.  
26.08.2025 08:42
  (Мск) , Москва
Российская армия продолжает охват Купянска в Харьковской области.

Публикуемые противником карты показывают, что ситуация как в самом городе, так и вокруг него для ВСУ ухудшается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, вражеский ресурс Deep State признает, что ВС РФ фактически зашли в тыл купянскому гарнизону, отмечая российское продвижение в районе Соболевки к западу от города.

Кроме того, российские подразделения удерживают позиции в самом Купянске, хотя украинцы и пытаются контратаковать.

Нерадостную картину для ВСУ показывают и карты украинского военкора Олега Петренко.

«На Купянском направлении российские войска закрепились в застройке в северо-западной и западной частях города Купянск, в центральной и южной частях Мирового и в лесопосадке на северной окраине Соболевки», – пишет Петренко.

По его словам, ВСУ удалось контрактовать и отбросить российскую пехоту из двух кварталов Купянска, но при этом он признает, что «ситуация остается сложной».

Напомним, что Купянск был оставлен российской армией после контрнаступления ВСУ осенью 2022 года, в результате которого был потерян ряд ранее освобожденных городов как в Харьковской области, так и в ДНР.

