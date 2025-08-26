ВС РФ закрепились на севере и западе Купянска
Российская армия продолжает охват Купянска в Харьковской области.
Публикуемые противником карты показывают, что ситуация как в самом городе, так и вокруг него для ВСУ ухудшается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Так, вражеский ресурс Deep State признает, что ВС РФ фактически зашли в тыл купянскому гарнизону, отмечая российское продвижение в районе Соболевки к западу от города.
Кроме того, российские подразделения удерживают позиции в самом Купянске, хотя украинцы и пытаются контратаковать.
Нерадостную картину для ВСУ показывают и карты украинского военкора Олега Петренко.
«На Купянском направлении российские войска закрепились в застройке в северо-западной и западной частях города Купянск, в центральной и южной частях Мирового и в лесопосадке на северной окраине Соболевки», – пишет Петренко.
По его словам, ВСУ удалось контрактовать и отбросить российскую пехоту из двух кварталов Купянска, но при этом он признает, что «ситуация остается сложной».
Напомним, что Купянск был оставлен российской армией после контрнаступления ВСУ осенью 2022 года, в результате которого был потерян ряд ранее освобожденных городов как в Харьковской области, так и в ДНР.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: