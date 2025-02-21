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Если к прорвавшей украинскую оборону на Новосёлковском направлении подтянется фронт со стороны Курахово, ВС РФ образуют единый кулак для наступления на Запорожье в обход таких «фортець», как Гуляйполе и Орехов.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Новосёлковском направлении мы по факту прорвали стратегическую линию обороны, ту, которая была главной линией обороны на этом направлении, зайдя в тыл запорожской группировке противника. Мы пока не идём вперёд. У меня ощущение, что мы ждём, когда подтянется фронт со стороны Курахово. Здесь тоже всё очень плохо у противника, об этом говорят, в том числе, и украинские военкоры… Зеленский в угоду политической конъюнктуре не дал приказ на отход, и теперь эти люди будут уничтожены, вот это видят и украинские военкоры. А это дорога на Запорожье с Константинополя. Собственно, когда две группировки, Южная и Восток, объединятся, они вполне могут пойти по тылам в сторону города Запорожье, расширяя плацдарм. В том числе, и на юго-восточную часть Днепропетровской области. Если у нас будут на это ресурсы, это будет такое крупномасштабное наступление в обход основных оборонительных линий противника, в обход Гуляйполя, в обход Орехова – прямо на Запорожье», – рассказал Коц.