Время всеобщей психологической мобилизации страны пока не наступило – Поддубный

Максим Столяров.  
28.12.2025 16:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 192
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока фронт успешно продвигается, и нет угрозы существованию российского государства, время для проведения всеобщей мобилизации ещё не наступило.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил российский певец Алексей Поддубный (Джанго), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока фронт успешно продвигается, и нет угрозы существованию российского государства, время для проведения всеобщей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы часто говорим, что мы победим только когда вся страна, вся Россия будет вместе мобилизована. Мы видим, что за эти уже практически 4 года все как бы вместе: и процент поддержки президента, и процент поддержки СВО, гуманитарная помощь. Но как ты считаешь, мобилизацию страны вообще нужно ждать?», – спросил ведущий.

«Это вопрос очень сложный, на мой взгляд. Но мне кажется, что можем мы дойти до такого, что жизнь просто заставит провести всеобщую мобилизацию и переход на военные рельсы.

Сейчас пока что практически исключительно усилиями фронтовиков это можно делать без мобилизации. Наши ребята все равно идут вперед. Это всех удивляет, это удивляет и противника. Наши идут вперед, хотя у них огромная армия, у них паритет в фпв-дронах», – сказал Поддубный.

«Но наши идут вперед, вот в чем дело. Это и есть дух русского солдата. Пока удается все-таки идти вперед и решать задачи СВО героизмом наших солдат и командиров, то, наверное, разумно не делать всеобщую мобилизацию.

В том числе, и психологическую мобилизацию, когда «все для фронта и все для победы». И тогда будет понятно, что мы встали лицом к лицу с вероятностью гибели. Как в Великой Отечественной войне, когда всем было понятно, что фашист наступает с целью сжигать деревни, уничтожать наших людей, угонять в рабство. Но сейчас ведь такого нет», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить