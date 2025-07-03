Временный поверенный Польши: За президентским столом Навроцкий сразу превратится в Дуду

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Варшаве выгодна «незалежная» Украина «в границах максимальной части своей территории», и со сменой президента этот стратегический подход не изменится, несмотря на всё, что говорилось в предвыборной риторике.

Об этом в интервью Ukrinform заявил временный поверенный в делах Польши на Украине Пётр Лукасевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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