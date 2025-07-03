Временный поверенный Польши: За президентским столом Навроцкий сразу превратится в Дуду

Вадим Москаленко.  
03.07.2025 17:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Варшаве выгодна «незалежная» Украина «в границах максимальной части своей территории», и со сменой президента этот стратегический подход не изменится, несмотря на всё, что говорилось в предвыборной риторике.

Об этом в интервью Ukrinform заявил временный поверенный в делах Польши на Украине Пётр Лукасевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Варшаве выгодна «незалежная» Украина «в границах максимальной части своей территории», и со сменой президента...

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«Россия должна быть побеждена в этой войне, Украина должна оставаться свободной, демократической, независимой и суверенной страной в границах максимальной части своей территории. Если Украина проиграет эту войну или потеряет суверенитет, это будет означать немедленную и огромную, серьёзную угрозу нашей собственной безопасности.

Я могу только процитировать президента Дуду. Он говорил: «позиция меняется, когда человек садится за президентский стол и видит всю стратегическую ситуацию в Польше». Я твёрдо верю, что такой же будет ситуация, когда новоизбранный президент приступит к выполнению своих обязательств в начале августа», – вещал поляк.

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