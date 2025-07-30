Вражеская аналитика: Путину нужна только полная капитуляция Украины, нужно переносить войну на территорию России

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На Западе напрасно удивляются, почему Владимир Путин отказывается от, казалось бы, таких привлекательных условий заморозки конфликта на Украине, предложенных Дональдом Трампом, включая признание итогов референдума в Крыму.

Кремль рассматривает существование самостийной Украины как экзистенциальную угрозу, а потому намерен добиваться ее полной капитуляции, в идеале – ликвидации сепаратистского проекта, говорится в аналитической записке Atlantic Counsil (нежелательная организация в РФ).

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«Хотя предложение США могло показаться привлекательным для сторонних наблюдателей, Путин знает, что не может рисковать и соглашаться на условия, которые не предполагают полной капитуляции Украины. Он с болью осознаёт, что любое мирное соглашение, гарантирующее дальнейшее существование Украины как независимого государства, будет означать историческое поражение России. Другими словами, если Украина выживет, Россия проиграет… Путин считает Украину неотъемлемой частью исторического ядра России и называет отделение современного украинского государства от России «геополитической катастрофой»… Одержимость Путина Украиной как потенциальным катализатором распада Российской империи становилась всё более очевидной на протяжении всего его правления. На протяжении большей части последних двух десятилетий он настаивал на том, что украинцы на самом деле русские («один народ»). В последние годы он начал открыто называть Украину искусственной «анти-Россией», с которой больше нельзя мириться», – говорится в публикации.

В доказательство атлантисты приводят ситуацию на бывших территориях Украины, занятых ВС РФ, которые «подвергают безжалостной русификации, систематически стирая все следы украинской государственности».

Авторы записки настаивают: нужно вооружать Украину, убедившись, что политика «пряника» не работает в отношении России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна «вернуть себе инициативу на поле боя и перенести войну на территорию России», говорится в публикации.