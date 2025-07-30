Вражеская аналитика: Путину нужна только полная капитуляция Украины, нужно переносить войну на территорию России
На Западе напрасно удивляются, почему Владимир Путин отказывается от, казалось бы, таких привлекательных условий заморозки конфликта на Украине, предложенных Дональдом Трампом, включая признание итогов референдума в Крыму.
Кремль рассматривает существование самостийной Украины как экзистенциальную угрозу, а потому намерен добиваться ее полной капитуляции, в идеале – ликвидации сепаратистского проекта, говорится в аналитической записке Atlantic Counsil (нежелательная организация в РФ).
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«Хотя предложение США могло показаться привлекательным для сторонних наблюдателей, Путин знает, что не может рисковать и соглашаться на условия, которые не предполагают полной капитуляции Украины. Он с болью осознаёт, что любое мирное соглашение, гарантирующее дальнейшее существование Украины как независимого государства, будет означать историческое поражение России. Другими словами, если Украина выживет, Россия проиграет…
Путин считает Украину неотъемлемой частью исторического ядра России и называет отделение современного украинского государства от России «геополитической катастрофой»… Одержимость Путина Украиной как потенциальным катализатором распада Российской империи становилась всё более очевидной на протяжении всего его правления. На протяжении большей части последних двух десятилетий он настаивал на том, что украинцы на самом деле русские («один народ»). В последние годы он начал открыто называть Украину искусственной «анти-Россией», с которой больше нельзя мириться», – говорится в публикации.
В доказательство атлантисты приводят ситуацию на бывших территориях Украины, занятых ВС РФ, которые «подвергают безжалостной русификации, систематически стирая все следы украинской государственности».
Авторы записки настаивают: нужно вооружать Украину, убедившись, что политика «пряника» не работает в отношении России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Украина должна «вернуть себе инициативу на поле боя и перенести войну на территорию России», говорится в публикации.
«Очевидно, что необходимы дополнительные санкции, чтобы подорвать устойчивую экономику России в условиях военного времени и убедить Путина в том, что продолжение вторжения в конечном счёте приведёт к банкротству его страны…
Западные лидеры должны заставить Путина отказаться от своих имперских амбиций и, наконец, признать необратимую историческую реальность — существование независимой Украины…
Антиукраинский крестовый поход Путина стал определяющим фактором всего его правления, отражая его жгучее желание отменить решение 1991 года и возродить Российскую империю. Он поставил всё на карту, рассчитывая на то, что ему удастся уничтожить независимость Украины, и готов пойти практически на всё… Ситуация изменится только в том случае, если он столкнётся с угрозой военного поражения на Украине и вполне реальной перспективой нового национального краха в России», – пишут вражеские аналитики.
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