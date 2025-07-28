Возвращённые Киеву украинские пленные становятся нашими засланными казачками – Коц

Максим Столяров.  
28.07.2025 16:12
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Часть обменянных украинских военнопленных, возвращаясь на родину, рассказывают «побратимам», что в российском плену не так страшно.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Часть обменянных украинских военнопленных, возвращаясь на родину, рассказывают «побратимам», что в российском плену не...

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«Некоторые считают, что вообще военнопленных, пока идут боевые действия, лучше не менять. Вот что ты скажешь на этот счет?», – спросил ведущий.

«Да черт его знает, ну как не менять? Думаете, их сразу там отправят на войну, как только они вернутся на родину? Ну может быть и да, но они уже знают, что в плен сдаваться не страшно, что там не четвертуют, не мордуют, поэтому, может быть, они в качестве засланных казачков еще больше приведут нам в плен», – сказал Коц.

«Нет, я считаю, что обмен пленными надо проводить для того, чтобы возвращать наших людей. Некоторые не доживают, бывает такое, к сожалению. И все-таки если в контексте тезиса, что русские на войне не бросают, и мы декларируем это постоянно, все-таки надо этим заниматься.

Насколько я понимаю, после плена на передовую украинцы попадают только добровольно, по крайней мере официально. Но при этом я встречал людей, которые в плен попадают уже по второму разу.

Процесс тяжелый, да, это дилемма скорее из области общечеловеческой – возвращать своих или возвращать солдат, которые встанут в строй у противной стороны. Мне кажется, надо возвращать», – добавил он.

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