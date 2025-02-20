«Возвращайся к своим придуркам в Европу, игра окончена» – сценарий приёма Стармера в Вашингтоне

Максим Столяров.  
20.02.2025 18:20
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Британский премьер Кир Стармер собрался ехать в Вашингтон убеждать Дональда Трампа продолжить поддержку Киева. Что говорит о полном непонимании европейцами своего положения и позиции США.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Британский премьер Кир Стармер собрался ехать в Вашингтон убеждать Дональда Трампа продолжить поддержку Киева....

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«У Британии нет боеспособной армии для этого [ввода контингента на Украину], она даже не может отправить свои корабли в море, это не старая имперская армия и флот. Так что он идёт с очень сомнительными намерениями. Это какая-то фантасмагория!

Они всё ещё думают, что они могущественная страна и могут действовать самостоятельно. Несмотря на то, что русские сказали, что отправка войск невозможна, и после того, как США уже сказали, что это невозможно – не притворяйтесь, что вы НАТО и даже не думайте о 5-й статье, вы сами по себе… он всё ещё продолжает. Это бред!

И когда он приедет к Трампу в Вашингтон, я думаю, он сначала встретится с Уиткоффом. И Уиткофф скажет: «Эй, парень, давай начистоту, ты с нами или ты против? И если ты с нами, возвращайся и скажи этим придуркам в Европе, что игра окончена. Нам нужно договориться по Украине, и Путин готов пойти нам на встречу», – предположил Макговерн.

«Я в этом уверен. Я уверен, что он (Путин) пойдёт навстречу Трампу, как только выиграет войну. Он не хочет идти дальше на Украину и уж точно не хочет идти в Польшу или страны Балтии», – добавил американец.

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