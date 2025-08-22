Ворюги из Минобороны придумали новую коррупционную схему на закупках

Заливаемое западными деньгами Минобороны Украины превратилось в воровское гнездо, где постоянно изобретаются новые коррупционные схемы.

С таким разоблачением на заседании Верховной рады выступил экс-спикер парламента и бывший подельник Владимира Зеленского, а ныне рядовой депутат Дмитрий Разумков.

«Мы с вами видели и мины, которые не летали. Мы видели куртки зимние, летние. Мы видели яйца по 17 гривен. Мы видели ту провизию, которую закупало для ВСУ Минобороны», – перечислил старые скандалы вокруг военного ведомства Разумков, превратившийся в «правдоруба» из-за стремления вернуться к бюджетной кормушке.

По словам депутата, недавно появилась еще одна коррупционная схема.

«Это запрет экспорта излишков того, что производят наши оборонные предприятия.

Если предприятие производит тысячу дронов, и государство всю тысячу закупает – супер, вопросов нет. Но, если может делать тысячу дронов, а государство закупает сто, то дайте возможность экспортировать этот товар, но чтобы не попало в Россию.

А сейчас к предприятию приходят представители Минобороны, говорят: если хочешь, чтобы мы у тебя купили всю тысячу дронов, тогда она должна стоить не 500 долларов, а 600, но 100 занести нам. И это реально коррупционная составляющая, которая сегодня формирует этот бизнес», – сказал Разумков.